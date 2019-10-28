В Самаре до 7 ноября можно будет прикоснуться к чудодейственной иконе «Благоуханный цвет»

СЕГОДНЯ 09:49 2019-10-28T09:49:26+03:00

Считается, что она помогает при болезнях и в создании крепкой семьи

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В Самару прибыла чудотворная икона Божьей Матери «Благоуханный цвет» (Измаильская). Она пробудет в областной столице до 7 ноября.

- Сначала икона побывает в храме Митрофана Воронежского, с 29 по 30 октября - в храме Бориса и Глеба, с 1 по 2 ноября — в храме Николая Чудотворца, с 3 по 4 ноября — в храме «Скоропослушница», с 5 по 7 ноября — в Казанском храме в поселке Мехзавод, - сообщили в Самарской митрополии.

Измаильская икона «Благоуханный цвет» была написана в 19 веке, предположительно, греческим иконописцем. Считается, что она чудодейственная, что она может исцелить людей, приложившихся к ней. Известно, что икона «Благоуханный цвет» помогает при заболеваниях ног, при бесплодии, помогает в создании и сохранении семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU