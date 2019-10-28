2019-10-28T09:49:26+03:00
Общество

В Самаре до 7 ноября можно будет прикоснуться к чудодейственной иконе «Благоуханный цвет»

Считается, что она помогает при болезнях и в создании крепкой семьи
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Икона побывает в нескольких храмах СамарыИкона побывает в нескольких храмах Самары
Изменить размер текста:

В Самару прибыла чудотворная икона Божьей Матери «Благоуханный цвет» (Измаильская). Она пробудет в областной столице до 7 ноября.

- Сначала икона побывает в храме Митрофана Воронежского, с 29 по 30 октября - в храме Бориса и Глеба, с 1 по 2 ноября — в храме Николая Чудотворца, с 3 по 4 ноября — в храме «Скоропослушница», с 5 по 7 ноября — в Казанском храме в поселке Мехзавод, - сообщили в Самарской митрополии.

Измаильская икона «Благоуханный цвет» была написана в 19 веке, предположительно, греческим иконописцем. Считается, что она чудодейственная, что она может исцелить людей, приложившихся к ней. Известно, что икона «Благоуханный цвет» помогает при заболеваниях ног, при бесплодии, помогает в создании и сохранении семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре из-за ремонта теплотрассы перекрыли улицу Гаражную
Экс-полицейский год посидит в колонии за вымогательство денег у самарца
В Самарской области средняя зарплата подросла до 35274 рублей
Самарский аэропорт перешел на осенне-зимнее расписание
В Самарской области неудачный обгон привел водителя Geely под прицеп грузовика
Погода на последнюю неделю октября 2019 в Самаре: синоптики прогнозируют похолодание и снег
Возможны проблемы с отоплением: в Самаре на улице Береговой нашли утечку на трубе
Пожар в Кинель-Черкасском районе: появились фото с места гибели двух маленьких девочек
В Самарской области приставы направили на истинный путь должника-алиментщика
В Самарской области временно отключат телеканалы
Матч «Крылья Советов» - «Зенит» в Самаре вошел в тройку самых посещаемых в 14 туре РПЛ