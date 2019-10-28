Возможны проблемы с отоплением: в Самаре на улице Береговой нашли утечку на трубе

СЕГОДНЯ 10:32 2019-10-28T10:34:03+03:00

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Утром в понедельник, 28 октября, в Кировском районе Самары произошла коммунальная неприятность. На трубе теплоснабжения диаметром 900 мм в районе дома № 8 по улице Береговой была выявлена утечка.

- Сообщение об утечке поступило в 10:25. Сейчас на месте работают две бригады Предприятия тепловых сетей. 600 многоквартирных домов и 73 социально-значимых объекта были запитаны по резервной схеме, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Предполагается, что теплоэнергетики справятся с устранением повреждения до конца сегодняшнего дня. Ориентировочное время восстановления тепла — 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU