2019-10-28T10:34:03+03:00
Общество

Возможны проблемы с отоплением: в Самаре на улице Береговой нашли утечку на трубе

Жителей 600 домов в Кировском районе подключили по резервной схеме
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Восстановить теплоснабжение обещают до конца сегодняшнего дняВосстановить теплоснабжение обещают до конца сегодняшнего дняФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Утром в понедельник, 28 октября, в Кировском районе Самары произошла коммунальная неприятность. На трубе теплоснабжения диаметром 900 мм в районе дома № 8 по улице Береговой была выявлена утечка.

- Сообщение об утечке поступило в 10:25. Сейчас на месте работают две бригады Предприятия тепловых сетей. 600 многоквартирных домов и 73 социально-значимых объекта были запитаны по резервной схеме, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Предполагается, что теплоэнергетики справятся с устранением повреждения до конца сегодняшнего дня. Ориентировочное время восстановления тепла — 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре из-за ремонта теплотрассы перекрыли улицу Гаражную
Экс-полицейский год посидит в колонии за вымогательство денег у самарца
В Самарской области средняя зарплата подросла до 35274 рублей
Самарский аэропорт перешел на осенне-зимнее расписание
В Самарской области неудачный обгон привел водителя Geely под прицеп грузовика
Погода на последнюю неделю октября 2019 в Самаре: синоптики прогнозируют похолодание и снег
Пожар в Кинель-Черкасском районе: появились фото с места гибели двух маленьких девочек
В Самаре до 7 ноября можно будет прикоснуться к чудодейственной иконе «Благоуханный цвет»
В Самарской области приставы направили на истинный путь должника-алиментщика
В Самарской области временно отключат телеканалы
Матч «Крылья Советов» - «Зенит» в Самаре вошел в тройку самых посещаемых в 14 туре РПЛ