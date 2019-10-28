2019-10-28T10:50:46+03:00
Общество

Погода на последнюю неделю октября 2019 в Самаре: синоптики прогнозируют похолодание и снег

Дыхание зимы жители региона начнут чувствовать уже во вторник
Анастасия ФИЛАТОВА
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Снег нагрянет в Самарскую область в среду, 30 октябряСнег нагрянет в Самарскую область в среду, 30 октябряФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Самарской области подходят к концу теплые деньки. Уже на этой неделе жители региона почувствуют морозное дыхание зимы. Также в область заглянет снег.

По данным Приволжского УГМС, холодать в регионе начнет со вторника, 29 октября. Так, ночью температура воздуха составит -1...+4 °C. Днем же будет немного теплее: +2...+7 °C. Осадков не ожидается.

В ночь на среду, 30 октября, местами по области ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха составит -2...+3 °C. Кое-де на дорогах будет гололедица. Днем ожидаются аналогичные погодные условия, правда, будет немного теплее: 0...+5 °C.

В ночь на четверг, 31 октября, в регионе прогнозируются небольшие и местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха будет держаться в пределах -3...+2 °C. Днем столбики термометров поднимутся до 0...+5 °C. Почти всю неделю ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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