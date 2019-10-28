В Самарской области неудачный обгон привел водителя Geely под прицеп грузовика

СЕГОДНЯ 11:02 2019-10-28T11:02:46+03:00

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Полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло в воскресенье, 27 октября, в Нефтегорском районе. Там примерно в 15:45 столкнулись «КамАЗ» и легковушка Geely. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 53-летний водитель иномарки двигался со стороны Самары в направлении Оренбурга. В пути следования он нарушил правила обгона и столкнулся с большегрузом под управлением 54-летнего мужчины, - рассказали полицейские.

Видимо, водитель легковушки пошел на обгон, не заметив, что грузовик начал поворачивать налево. В результате он залетел под прицеп «КамАЗа». По данным сотрудников ГИБДД, в аварии пострадала пассажирка иномарки. Ее госпитализировали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU