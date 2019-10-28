Самарский аэропорт перешел на осенне-зимнее расписание

СЕГОДНЯ 11:22 2019-10-28T11:22:35+03:00

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В воскресенье, 27 октября, аэропорт Курумоч перешел на осенне-зимнее расписание. Теперь самолеты будут чаще летать не на курорты, а в сторону столицы.

- В три аэропорта Москвы запланированы до 15 рейсов в сутки, в зависимости от дня недели. В Санкт-Петербург будет выполняться до 4 рейсов в день, - сообщили в пресс-службе самарского аэровокзала.

Также из Самары можно будет улететь прямым рейсом в Сургут, Краснодар, Нижний Новгород, Екатеринбург, Волгоград, Новосибирск, Уфу, Пермь, Челябинск, Ростов-на-Дону и другие города. Кроме того, с 28 октября компания Pegas Fly запускает рейсы на направлении Самара – Ереван. В декабре маршрут Самара — Дубай начнет обслуживать компания Nordwind. Ее самолеты будут летать по данному направлению один раз в неделю.

С 27 октября по нечетным дням недели из Санкт-Петербурга в Самару и в обратном направлении начали летать самолеты авиакомпании «Победа». Из Пулково самолет будет отправляться в 10:15, а прибывать в аэропорт Курумоч — в 13:30. В обратном направлении рейс запланирован на 14:00. Прилет в Санкт-Петербург — 15:20. Как отмечают представители самарского аэропорта осенне-зимнее расписание будет действовать до последних выходных марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU