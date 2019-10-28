2019-10-28T11:52:15+03:00
Общество

В Самарской области средняя зарплата подросла до 35274 рублей

Такие данные Самарстат приводит на август 2019 года
Анастасия ФИЛАТОВА
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По сравнению с прошлым годом зарплаты в регионе выросли на 6,1%По сравнению с прошлым годом зарплаты в регионе выросли на 6,1%Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области выросла среднемесячная заработная плата. По данным Самарстата, в августе 2019 года она составила 35274 рубля.

- По сравнению с августом 2018 года среднемесячная зарплата увеличилась на 5,1%, а в январе-августе 2019 года — на 6,1%, - говорится в докладе ведомства.

Традиционно самые высокие зарплаты получают представители сферы воздушного и космического транспорта, трубопроводного транспорта, а также те, кто задействован в производстве кокса и нефтепродуктов. Так, первые в августе этого года получили в среднем 91326 рублей, вторые — 82203 рубля, а последние — 73826. Самыми маленькими зарплатами могут «похвастаться» те, кто занят в обработке древесины и на производстве изделий из древесины и пробки — 7794 рубля, в производстве одежды — 10746 рублей, а также в производстве текстильных изделий — 15910 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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