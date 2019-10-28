Экс-полицейский год посидит в колонии за вымогательство денег у самарца

СЕГОДНЯ 12:05 2019-10-28T12:05:03+03:00

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Промышленный районный суд Самары огласил приговор бывшему начальнику УНК отдела полиции № 7 УМВД по Самаре, капитану Сергею Д., который обвинялся в вымогательстве денег у жителя региона за непривлечение к уголовной ответственности.

- 36-летний полицейский был задержан с поличным 6 августа 2018 года при получении 600 тысяч рублей. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки», - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

В дальнейшем статью обвинения поменяли на другую. Суд признал бывшего стража порядка виновным в покушении на мошенничество и назначил ему 1 год лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU