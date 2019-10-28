В Самаре из-за ремонта теплотрассы перекрыли улицу Гаражную

СЕГОДНЯ 12:14 2019-10-28T12:15:34+03:00

Дорога постоит без движения около двух дней

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Автомобилистам Самары вновь придется искать пути объезда — в городе закрыли для движения еще одну улицу. Проезд пришлось ограничить из-за ремонта теплотрассы на улице Гаражной.

- Движение транспорта по улице Гражной закрыто в районе дома № 22 с 13:00 понедельника, 28 октября, - сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Теплоэнергетики планируют справиться с ремонтными работами за два дня. Движение транспорта по улице Гаражной обещают восстановить до 8:00 среды, 30 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU