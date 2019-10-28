В Самарской области ищут водителя «Газели», по вине которого погибла 69-летняя женщина

СЕГОДНЯ 12:49 2019-10-28T12:49:13+03:00

Пенсионерка скончалась в больнице через 2 дня после ДТП в больнице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самарской области полицейские разыскивают водителя «Газели», который ранним утром 26 октября сбил на трассе М-5 пенсионерку. ДТП произошло примерно в 6:45 в Ставропольском районе.

- Неизвестный водитель двигался, предположительно, на грузовой «Газели» без правого бокового зеркала со стороны Тольятти в направлении Самары. Он сбил 69-летнюю жительницу Самары на 1001 км трассы, когда та стояла на правой обочине в темной одежде, - сообщили в отделе ГИБДД Ставропольского района.

В результате случившегося женщина получила тяжелые травмы, с которыми ее увезли в больницу. К сожалению, медики не смогли ее спасти. В понедельник, 28 октября, пенсионерка скончалась в реанимации больницы имени Середавина.

Полицейские просят всех, кто стал свидетелем данного ДТП, сообщить об этом в дежурную часть по телефону: 28-36-96 или по телефону группы розыска: 8 9277752769. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU