В Самаре психологи будут учить водителей и кондукторов автобусов справляться со стрессом
Перевозчик «СамараАвтоГаз» решил позаботиться об психологическом состоянии своих работников. Компания решила научить водителей и кондукторов справляться с эмоциональным выгоранием. Для этого она позвала психологов, которые провели для работников специальный тренинг.
- Мы оперативно реагируем на обращения наших пассажиров, стараемся сделать их обслуживание качественным. Для этого проводим с нашими сотрудниками инструктажи о необходимости вежливого и корректного общения с пассажирами, а также стремимся научить их предотвращать конфликтные ситуации и оставаться доброжелательными, – рассказал заместитель руководителя службы организации пассажирских перевозок Игорь Сидоренко.
Как отмечают в пресс-службе перевозчика, психологические тренинги будут проводиться с водителями и кондукторами автобусом и в дальнейшем.
ИСТОЧНИК KP.RU