В Самаре психологи будут учить водителей и кондукторов автобусов справляться со стрессом

СЕГОДНЯ 13:06 2019-10-28T13:06:23+03:00

Сотрудников транспортной компании также «подтянут» по правильному общению с пассажирами

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Перевозчик «СамараАвтоГаз» решил позаботиться об психологическом состоянии своих работников. Компания решила научить водителей и кондукторов справляться с эмоциональным выгоранием. Для этого она позвала психологов, которые провели для работников специальный тренинг.

- Мы оперативно реагируем на обращения наших пассажиров, стараемся сделать их обслуживание качественным. Для этого проводим с нашими сотрудниками инструктажи о необходимости вежливого и корректного общения с пассажирами, а также стремимся научить их предотвращать конфликтные ситуации и оставаться доброжелательными, – рассказал заместитель руководителя службы организации пассажирских перевозок Игорь Сидоренко.

Как отмечают в пресс-службе перевозчика, психологические тренинги будут проводиться с водителями и кондукторами автобусом и в дальнейшем.

ИСТОЧНИК KP.RU