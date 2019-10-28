В Кошелев-проекте у танка посадили березы

СЕГОДНЯ 14:06 2019-10-28T14:06:37+03:00

Всего на территории района за 2019 год появилось 230 деревьев, 30 кустарников и около четырех тысяч цветов

Изменить размер текста: A A

В Самаре в Кошелев-проекте продолжают сажать деревья. Теперь березы появились возле монумента "Танк Т-34". Всего же за год здесь посадили 230 деревьев, 30 кустарников и более четырех тысяч цветов.

- Надеемся, что все посаженные растения хорошо перенесут зиму, и будут радовать жителей и гостей нашего микрорайона долгие годы. Мероприятия по озеленению носят регулярный характер, проводятся с учетом мнения самих жителей и обязательно продолжатся весной 2020 года, - поделился директор УК "Авиакор - Стандарт" Антон Ермолаев.

Также в компании отметили, что посадкой берез завершилось осеннее озеленение территорий микрорайонов.

ИСТОЧНИК KP.RU