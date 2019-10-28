В Чапаевске 12-летний мальчик пропал в свой день рождения

СЕГОДНЯ 14:35 2019-10-28T14:36:20+03:00

Знакомые семьи рассказали, что мальчик никогда раньше не уходил из дома Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Полицейские просят помочь в поисках пропавшего 12-летнего Данилы Быстрова. В минувшую субботу, 26 октября, мальчик ушел из дома на улице Октябрьской, 3 в Чапаевске и до сих пор не вернулся.

- В тот день Данила ушел гулять примерно в 11:00. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Приметы пропавшего: на вид 13 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, карие глаза, короткие светло-русые волосы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Как рассказала «Комсомольской правде — Самара» знакомая семьи, раньше мальчик никогда не уходил из дома. В день своей пропажи он отмечал свой день рождения вместе с друзьями, а потом куда-то ушел от них. Телефон у него отключен. Среди своих сверстников он известен, как «Малой».

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8-846-392-28-55 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

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ИСТОЧНИК KP.RU