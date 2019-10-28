2019-10-28T14:36:20+03:00
Происшествия

В Чапаевске 12-летний мальчик пропал в свой день рождения

Последний раз Данилу Быстрова видели 26 октября на улице Октябрьской
Михаил ГОРЮНОВАнастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Знакомые семьи рассказали, что мальчик никогда раньше не уходил из домаЗнакомые семьи рассказали, что мальчик никогда раньше не уходил из домаФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

Полицейские просят помочь в поисках пропавшего 12-летнего Данилы Быстрова. В минувшую субботу, 26 октября, мальчик ушел из дома на улице Октябрьской, 3 в Чапаевске и до сих пор не вернулся.

- В тот день Данила ушел гулять примерно в 11:00. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Приметы пропавшего: на вид 13 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, карие глаза, короткие светло-русые волосы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Как рассказала «Комсомольской правде — Самара» знакомая семьи, раньше мальчик никогда не уходил из дома. В день своей пропажи он отмечал свой день рождения вместе с друзьями, а потом куда-то ушел от них. Телефон у него отключен. Среди своих сверстников он известен, как «Малой».

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8-846-392-28-55 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: Редакция: (846) 270-69-10 Viber/WhatsApp: +7 917 037 91 65 Почта: kpsamara@phkp.ru ВКонтакте: https://vk.com/kps163

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Самара Арена» может принять матчи Кубка мира по регби
Трамваи до стадиона «Самара Арена» не будут ходить до 3 ноября
В Самарской области двое парней похитили часть железной дороги
Самару включили в список лучших городов для отдыха и путешествий в 2020 году
В Тольятти во дворе дома на Фрунзе женщина упала на асфальт и умерла
В Самаре в «Мягком кинотеатре» пройдет предпоказ фильма «Верность»
Самарцам предлагают «семейные скидки» в стоматологии «Эденталь»
В аэропорту Курумоч 86 сотрудникам «забыли» начислить 1,3 млн рублей за опасную работу
Самарским семьям при рождении первенца будут дарить комплект детских принадлежностей
В Кошелев-проекте у танка посадили березы
В Самарской области тренерам пообещали увеличить зарплату
Стало известно, сколько будет стоить зимняя переправа по маршруту «Самара — Рождествено»
В Самаре психологи будут учить водителей и кондукторов автобусов справляться со стрессом
В Самарской области ищут водителя «Газели», по вине которого погибла 69-летняя женщина
В Самаре из-за ремонта теплотрассы перекрыли улицу Гаражную
Экс-полицейский год посидит в колонии за вымогательство денег у самарца
В Самарской области средняя зарплата подросла до 35274 рублей
Самарский аэропорт перешел на осенне-зимнее расписание
В Самарской области неудачный обгон привел водителя Geely под прицеп грузовика
Погода на последнюю неделю октября 2019 в Самаре: синоптики прогнозируют похолодание и снег
Возможны проблемы с отоплением: в Самаре на улице Береговой нашли утечку на трубе
Пожар в Кинель-Черкасском районе: появились фото с места гибели двух маленьких девочек
В Самаре до 7 ноября можно будет прикоснуться к чудодейственной иконе «Благоуханный цвет»
В Самарской области приставы направили на истинный путь должника-алиментщика
В Самарской области временно отключат телеканалы
Матч «Крылья Советов» - «Зенит» в Самаре вошел в тройку самых посещаемых в 14 туре РПЛ