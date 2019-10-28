В аэропорту Курумоч 86 сотрудникам «забыли» начислить 1,3 млн рублей за опасную работу

СЕГОДНЯ 14:59 2019-10-28T15:01:57+03:00

После вмешательства инспекции труда долг перед работниками был погашен Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Сотрудники регионального отделения государственной инспекции труда провели проверку в аэропорту Курумоч и нашли там нарушения. Как выяснилось, некоторым сотрудникам не доплачивали денег.

- С февраля 2018 года работникам службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов — подразделения ведомственной пожарной охраны не начисляли надбавку за опасные условия труда, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Общая сумма долга составила 1,3 млн рублей. Сотрудники инспекции труда потребовали от работодателя выплатить своим 86 сотрудникам все причитающиеся деньги. В итоге тех, кто допустил нарушения, привлекли к административной ответственности. Долг перед работниками был погашен.

ИСТОЧНИК KP.RU