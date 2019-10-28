Самарцам предлагают «семейные скидки» в стоматологии «Эденталь»
Красивая улыбка не только располагает к себе собеседника, но и свидетельствует о внимательном отношении человека к своему здоровью. Даже если у вас ничего не болит, медики рекомендуют обращаться к стоматологу не реже двух раз в год, например, для исключения заболеваний зубов и дёсен. А если вы заметили на зубной щетке следы крови, изо рта появился неприятный запах или зубы стали реагировать на холодное, визит в стоматологию лучше не откладывать. Как раз сейчас в сети стоматологии «Эденталь» действует приятная акция - «Семейная скидка».
- По достижении суммы лечения 50 тыс. руб. на семью распространяется скидка на весь прейскурант 5%. По достижению суммы лечения 100 тыс. руб. на семью распространяется скидка - 10%, - отметили сотрудники клиники.
Благодаря современным технологиям и высокой квалификации и опыту врачей посещение стоматолога стало комфортным и безболезненным. Каждая клиника сети «Эденталь» оснащена новейшей техникой немецких и японских брендов. Методы лечения и материалы, используемые докторами клиник, соответствуют современным мировым стандартам.
Как найти?
Клиника высшей категории - ул. Дыбенко, 27Б.
Тел.: +7 (846) 330-03-03
Клиника первой категории - ул. Авроры, 63.
Тел.: +7 (846) 201-04-47
Сайт: эденталь.рф
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА.
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