2019-10-28T15:23:15+03:00
Здоровье

Самарцам предлагают «семейные скидки» в стоматологии «Эденталь»

Теперь лечить зубы всей семьей стало выгоднее
Кристина АДАЕВА
Поделиться:
Фото: сеть стоматологии ЭдентальФото: сеть стоматологии Эденталь
Изменить размер текста:

Красивая улыбка не только располагает к себе собеседника, но и свидетельствует о внимательном отношении человека к своему здоровью. Даже если у вас ничего не болит, медики рекомендуют обращаться к стоматологу не реже двух раз в год, например, для исключения заболеваний зубов и дёсен. А если вы заметили на зубной щетке следы крови, изо рта появился неприятный запах или зубы стали реагировать на холодное, визит в стоматологию лучше не откладывать. Как раз сейчас в сети стоматологии «Эденталь» действует приятная акция - «Семейная скидка».

- По достижении суммы лечения 50 тыс. руб. на семью распространяется скидка на весь прейскурант 5%. По достижению суммы лечения 100 тыс. руб. на семью распространяется скидка - 10%, - отметили сотрудники клиники.

Благодаря современным технологиям и высокой квалификации и опыту врачей посещение стоматолога стало комфортным и безболезненным. Каждая клиника сети «Эденталь» оснащена новейшей техникой немецких и японских брендов. Методы лечения и материалы, используемые докторами клиник, соответствуют современным мировым стандартам.

Как найти?

Клиника высшей категории - ул. Дыбенко, 27Б.

Тел.: +7 (846) 330-03-03

Клиника первой категории - ул. Авроры, 63.

Тел.: +7 (846) 201-04-47

Сайт: эденталь.рф

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА.

На правах рекламы.

Читайте также:

Сеть стоматологии Эденталь участвует в Голосовании конкурса «Клиника года-2019» в Самарской области

Выбираем лучшие медицинские учреждения по оценкам посетителей сайта samara.kp.ru

(Узнать подробнее и проголосовать)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Самара Арена» может принять матчи Кубка мира по регби
Трамваи до стадиона «Самара Арена» не будут ходить до 3 ноября
В Самарской области двое парней похитили часть железной дороги
Самару включили в список лучших городов для отдыха и путешествий в 2020 году
В Тольятти во дворе дома на Фрунзе женщина упала на асфальт и умерла
В Самаре в «Мягком кинотеатре» пройдет предпоказ фильма «Верность»
В аэропорту Курумоч 86 сотрудникам «забыли» начислить 1,3 млн рублей за опасную работу
В Чапаевске 12-летний мальчик пропал в свой день рождения
Самарским семьям при рождении первенца будут дарить комплект детских принадлежностей
В Кошелев-проекте у танка посадили березы
В Самарской области тренерам пообещали увеличить зарплату
Стало известно, сколько будет стоить зимняя переправа по маршруту «Самара — Рождествено»
В Самаре психологи будут учить водителей и кондукторов автобусов справляться со стрессом
В Самарской области ищут водителя «Газели», по вине которого погибла 69-летняя женщина
В Самаре из-за ремонта теплотрассы перекрыли улицу Гаражную
Экс-полицейский год посидит в колонии за вымогательство денег у самарца
В Самарской области средняя зарплата подросла до 35274 рублей
Самарский аэропорт перешел на осенне-зимнее расписание
В Самарской области неудачный обгон привел водителя Geely под прицеп грузовика
Погода на последнюю неделю октября 2019 в Самаре: синоптики прогнозируют похолодание и снег
Возможны проблемы с отоплением: в Самаре на улице Береговой нашли утечку на трубе
Пожар в Кинель-Черкасском районе: появились фото с места гибели двух маленьких девочек
В Самаре до 7 ноября можно будет прикоснуться к чудодейственной иконе «Благоуханный цвет»
В Самарской области приставы направили на истинный путь должника-алиментщика
В Самарской области временно отключат телеканалы
Матч «Крылья Советов» - «Зенит» в Самаре вошел в тройку самых посещаемых в 14 туре РПЛ