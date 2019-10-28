В Самаре в «Мягком кинотеатре» пройдет предпоказ фильма «Верность»

СЕГОДНЯ 15:19 2019-10-28T15:20:05+03:00

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В «Мягком кинотеатре» в Самаре, который находится в ТРК «Гудок» по адресу: улица Красноармейская, 131, пройдет предпоказ фильма Нигины Сайфуллаевой «Верность». Он состоится 30 октября.

- Лена - талантливый акушер-гинеколог, её муж Сережа - артист провинциального драмтеатра. Близость и нежность у них есть, секса — нет. Лена подозревает, что Сережа завёл роман на стороне, но она мучается молча и не выдаёт свою ревность. Вместо того чтобы выяснить отношения с мужем, Лена сама начинает изменять ему со случайными мужчинами. Она, конечно, не думала, что её параллельная жизнь окажется не менее подлинной, чем основная. И не менее реальной. И настолько опасной, - говорится в аннотации к фильму.

В прокат картина выйдет 31 октября. Одним из первых посмотреть ее можно в «Мягком кинотеатре». Билеты и расписание есть на сайте.

Картина 18+.

На правах информационного партнерства.

ИСТОЧНИК KP.RU