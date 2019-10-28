2019-10-28T15:27:28+03:00
Происшествия

В Тольятти во дворе дома на Фрунзе женщина упала на асфальт и умерла

Личность скончавшейся уже установлена
Анастасия ФИЛАТОВА
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В причинах гибели женщины предстоит разобраться специалистамВ причинах гибели женщины предстоит разобраться специалистамФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Днем в понедельник, 28 октября, в 7 квартале Тольятти произошло ЧП. Там во дворе дома № 27 по улице Фрунзе умерла женщина, пишет «Патруль Тольятти».

По словам очевидцев, женщине внезапно стало плохо, и она упала на асфальт. Прохожие вызвали ей скорую помощь, но когда медики прибыли на место, им оставалось только констатировать смерть тольяттинки. Насколько известно, у нее были проблемы со здоровьем.

В правоохранительных органах информацию о случившемся подтвердили. Личность умершей уже установлена. Это женщина 1968 года рождения. Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Выяснить точную причину гибели женщины предстоит экспертам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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