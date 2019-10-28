Самару включили в список лучших городов для отдыха и путешествий в 2020 году
Самара вошла в число лучших городов России для отдыха и путешествий. В этот рейтинг, который составил портал ТурСтат, областная столица попала вместе с еще 24 городами страны, в числе которых Казань, Сочи, Москва, Ялта, Пятигорск, Краснодар, Выборг, Санкт-Петербург и другие.
- За Самару как лучший город России для путешествий проголосовали 3% человек. Такое же количество голосов попали Красноярск, Иркутск и Севастополь. Первое место в рейтинге занял Санкт-Петербург. Ему отдали 15% голосов, - сообщили представители ТурСтата.
Отметим, что опрос проводился в интернете. Участникам нужно было проголосовать за тот город, в который, по их мнению, следует съездить на отдых в 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU