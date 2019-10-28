Трамваи до стадиона «Самара Арена» не будут ходить до 3 ноября
Стало известно, как долго трамваи № 7, 11 и 12 не будут ходить до стадиона «Самара Арена». Напомним, их движение по улице Ташкентской и Московскому шоссе закрыли 28 октября из-за работ по строительству нового поворота.
- Движение трамваев на участке от Барбошиной поляны до стадиона «Самара Арена» приостановлено до 3 ноября, - сообщили в пресс-службе городской мэрии.
На время выполнения работ трамвай № 7 в будние дни будет ходить от Барбошиной поляны до станции метро «Победа», трамвай № 11 в выходные — от Барбошиной поляны до автостанции «Аврора», а трамвай № 12 в выходные — от Барбошиной поляны до Юнгородка.
ИСТОЧНИК KP.RU