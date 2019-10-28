«Самара Арена» может принять матчи Кубка мира по регби

СЕГОДНЯ 16:56 2019-10-28T16:56:00+03:00

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Матчи Кубка мира по регби 2027 года могут пройти на «Самара Арене». При проведении турнира собираются задействовать инфраструктуру чемпионата мира по футболу 2018. Однако точно известно, примет ли Россия Кубок мира по регби или нет, станет известно в 2020-2021 годах, пока наша страна еще не подала заявку.

- Когда мы получим одобрение властей, сможем подать официальную заявку. Она будет подаваться в 2020-2021 годах, к этому моменту мы уже сможем ответить на все вопросы. Но то, что Россия может проводить подобные соревнования на самом высоком уровне, - не вызывает никаких сомнений. Может использоваться та же инфраструктура, которая была на чемпионате мира по футболу, - сказал ТАСС председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев.

Напомним, «Самара Арена» - домашний стадион «Крыльев Советов». Она строилась к ЧМ-2018 и приняла шесть матчей мундиаля, в том числе игры 1/8 и 1/4 финала.

ИСТОЧНИК KP.RU