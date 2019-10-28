"Кто сказал, что Там Там безопаснее?": эксперт раскритиковал инициативу самарских властей

СЕГОДНЯ 17:41 2019-10-28T17:41:47+03:00

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Инициативу самарских властей по переводу всего "внутришкольного общения" из вайберов в тамтамы прокомментировал для КП-Самара ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Напомним, что на прошлой неделе появился приказ, в котором учителям школы №84 предписывают пользоваться в служебных целях российскими мессенджерами. Представители департамента информационных технологий прокомментировали, что речь идет об обмене служебной информацией. Но под это определение попадает и некоторое общение педагогов с родителями.

- Когда мы говорим о государственных учреждениях, хочется предполагать, что они не используют общедоступные сервисы, как mail.ru, yandex и другие для обмена служебной информацией. Для этого есть корпоративная почта, корпоративные сети. Мне не понятно, предпочтение, которое отдается "Там Там", потому что это одна из таких же публичных программ, безопасность которой ровно на том же уровне, что и у других приложений. Это выглядит странно. То, что она российская, не говорит ровным счетом ничего. Любое государственное учреждение, которое имеет дело с информацией, должно ее хранить, защищать.На данный момент говорить о том, что мессенджеры российские и не российские обеспечивают разный уровень безопасности нельзя. Для государственных учреждений вообще в принципе использование публичных программ - это табу, - отметил Эльдар Муртазин.

Он особо подчеркнул также, что администрация школ, например, никак не может регулировать использование тех или иных мессенджеров, ведь речь идет не о режимных объектах, как, например, в министерстве обороны.

- Они, конечно, могут сами принимать решение, что использовать в обучающем процессе, но я не очень понимаю, почему выбор падает на такой софт, а не на какой-то другой, - уточнил он.

ИСТОЧНИК KP.RU