2019-10-28T18:07:13+03:00
Общество

Экс-игрок "Крыльев Советов" Сергей Корниленко стал представителем бренда Chery в России

Компания даже подарила легендарному футболисту свой автомобиль
Анастасия ФИЛАТОВА
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Теперь Сергей Корниленко будет рассекать по улицам Самары на новеньком кроссовереТеперь Сергей Корниленко будет рассекать по улицам Самары на новеньком кроссовереФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Легендарный игрок самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Сергей Корниленко, который с недавних пор избрал путь тренера, стал официальным амбассадором автомобильного бренда Chery в России.

- У автомобилей марки Chery хороши качество, технологии, стильный внешний вид и стоимость. Мне, как человеку из мира спорта, очень близка философия этого бренда. Очень рад стать его частью - уверен, впереди нас ждут большие победы, - прокомментировал Сергей Корниленко.

В минувшее воскресенье, 27 октября, в день матча "Крылья Советов" - "Зенит" на стадионе "Самара Арена" представительница официального дилера Chery в Самаре вручила именитому футболисту ключи от ярко-синего кроссовера Chery Tiggo 4. Этот автомобиль стал подарком для Сергея Корниленко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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