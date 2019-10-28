2019-10-28T20:28:40+03:00
Общество

В Самаре теплоэнергетики заменили прохудившуюся трубу на улице Береговой

Тепло начало возвращаться в дома жителей Кировского района
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сотрудники ПТС, как и обещали, справились с работами до конца дняСотрудники ПТС, как и обещали, справились с работами до конца дня
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Вечером в понедельник, 28 октября, специалисты Предприятия тепловых сетей устранили повреждение теплосети на улице Береговой в Самаре. Уже скоро батареи в квартирах жителей Кировского района вновь нагреются до нормальных температур.

- На улице Береговой было заменено 5 метров трубы диаметром 900 мм. Теплоэнергетики уже приступили в заполнению системы. Восстановить штатный режим теплоснабжения планируется к 22:00, - сообщили в пресс-службе ПТС.

Напомним, что повреждение теплосети выявили сегодня утром. На время ремонтных работ жителей более 400 многоквартирных домов перевели на резервную схему подачи тепла. Утечку устраняли две бригады ПТС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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