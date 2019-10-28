2019-10-28T21:06:11+03:00
Спорт

Нападающего тольяттинской «Лады» вызвали в молодежную сборную России по хоккею

На тренировочные сборы национальной команды отправится Семен Кизимов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ХК "Лада"Фото: ХК "Лада"
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Нападающего тольяттинского хоккейного клуба «Лада» вызвали в молодежную сборную России. Вызов получил 19-летний Семен Кизимов.

- В составе молодежной сборной России Семен Кизимов пройдет тренировочный сбор в УТЦ «Новогорск». Он стартует в субботу, 2 ноября. После этого команда отправится в Финляндию, где с 7 по 11 ноября примет участие в турнире 4-х наций, - сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Как отметили представители Федерации хоккея России, Семен Кизимов заменит своего одногодку Демида Мансурова, который выступает за ХК «Трактор» из Челябинска. Хоккеист не сможет принять участие в тренировочных сборах из-за травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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