2019-10-28T21:44:49+03:00
Общество

В Самаре в конце ноября закончат возводить железобетонный каркас ледового Дворца спорта

Работы на стройплощадке идут полным ходом
Анастасия ФИЛАТОВА
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Будущая ледовая арена постепенно начинает обретать форму / Фото: ХК ЦСК ВВСБудущая ледовая арена постепенно начинает обретать форму / Фото: ХК ЦСК ВВС
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В Самаре продолжаются работы по возведению нового ледового Дворца спорта на улице Молодогвардейской. В понедельник, 28 октября, на стройплощадке побывали игроки хоккейного клуба ЦСК ВВС. Они осмотрели будущий спортобъект и ознакомились с ходом работ.

- В конце ноября все работы по возведению железобетонных конструкций будут закончены. Это произойдет, как только строители зальют козырек над главным входом в арену и к ее стенам привезут фермы перекрытий, - сообщил на встрече с хоккеистами представитель подрядной организации «Волгатрансстрой-9».

Ежедневно на объекте трудятся около 160 строителей. Они работают с самого раннего утра до позднего вечера. Работы приостанавливаются только по воскресеньям. Подрядчик уже почти закончил строительство «волжской» стороны чаши, где находятся VIP-ложи, а также возводит стены в подтрибунных помещениях. Как отмечают в организации, при стабильном финансировании строительство ледового Дворца спорта будет завершено в первом квартале 2021 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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