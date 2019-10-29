Тольяттинская «Лада» на выезде обыграла «Ростов» в матче ВХЛ

СЕГОДНЯ 07:57 2019-10-29T07:59:23+03:00

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Хоккеисты тольяттинской «Лады» обыграли «Ростов» в матче ВХЛ — Кубок Шелкового пути, который прошел в понедельник, 28 октября, в Ростове-на-Дону. Сначала казалось, что победа легко достанется волжанам, но хозяева ледовой площадки заставили их серьезно поволноваться.

Счет в матче на 4 минуте открыл игрок «Лады» Михаил Чурляев, через три минуты после этого ворота хозяев поразил Артурс Озолиньш, а на 14 минуте их успех повторил Артем Артемов. Затем тольяттинцы пропустили одну шайбу и почти сразу же забили ответный гол. Отличился Александр Тимирев. Однако после этого очки начали набирать игроки «Ростова». К концу первого периода счет в матче был 4:4.

В концовке второго периода команды обменялись еще по одной шайбе. У «Лады» отличился Максим Кутявин. Победителя выявил третий период. На 53 минуте Владимир Журавлев забросил в ворота «Ростова» шайбу и принес своей команде победу. В итоге встреча завершилась со счетом 5:6.

Как сообщает пресс-служба тольяттинской «Лады», следующий матч команда проведет в среду, 30 октября, в Воронеже. Ее противником станет ХК «Буран».

ИСТОЧНИК KP.RU