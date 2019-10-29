2019-10-29T08:19:11+03:00
Общество

Теплая погода 28 октября в Самарской области побила рекорд 84-летней давности

Высокую температуру воздуха зафиксировали в Большой Глушице
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Уходящий октябрь порадовал самарцев теплыми денькамиУходящий октябрь порадовал самарцев теплыми денькамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Последние дни в Самарской области установилась довольно теплая погода, что не могло не стать поводом для новых рекордов. Так, в минувший понедельник, 28 октября, в четырех населенных пунктах региона был перекрыт абсолютный суточный максимум температуры воздуха.

- Высокие температуры были зафиксированы в Кинель-Черкассах, Аглосе, Авангарде и Большой Глушице, - сообщили в Приволжском УГМС.

Температура воздуха в Кинель-Черкассах 28 октября составила 14,6 °С, что на 1,8°С больше, чем в 2006 году. В Аглосе зафиксировали ту же самую температуру. Там отклонение от предыдущего максимума температуры воздуха составило 0,4°С. Последний раз так тепло в Аглосе было в 2006 году. В Авангарде и Большой Глушице столбики термометров вчера поднялись до 17°С. В первом случае был побит рекорд 1949 года, а во втором — 1935 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Тольятти сдавал свою кухню наркоманам за еду и алкоголь
В Тольятти пытались ввезти почти 303 тысячи нелегальных яиц из Азербайджана
В Самаре на Вилоновской под колеса Toyota RAV4 угодил 10-летний мальчик на самокате
Тольяттинская «Лада» на выезде обыграла «Ростов» в матче ВХЛ
В Самаре в конце ноября закончат возводить железобетонный каркас ледового Дворца спорта
Нападающего тольяттинской «Лады» вызвали в молодежную сборную России по хоккею
В Самаре теплоэнергетики заменили прохудившуюся трубу на улице Береговой
Деньги - рабочим, молодым семьям и льготникам: бюджет Самарской области на следующую трехлетку станет еще более социальным
После строительства «правого» поворота к «Самаре Арене» запустят трамвай № 24к
Экс-игрок "Крыльев Советов" Сергей Корниленко стал представителем бренда Chery в России
"Кто сказал, что Там Там безопаснее?": эксперт раскритиковал инициативу самарских властей
«Самара Арена» может принять матчи Кубка мира по регби
Трамваи до стадиона «Самара Арена» не будут ходить до 3 ноября
В Самарской области двое парней похитили часть железной дороги
Самару включили в список лучших городов для отдыха и путешествий в 2020 году
В Тольятти во дворе дома на Фрунзе женщина упала на асфальт и умерла
В Самаре в «Мягком кинотеатре» пройдет предпоказ фильма «Верность»
Самарцам предлагают «семейные скидки» в стоматологии «Эденталь»