Теплая погода 28 октября в Самарской области побила рекорд 84-летней давности

СЕГОДНЯ 08:19 2019-10-29T08:19:11+03:00

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Последние дни в Самарской области установилась довольно теплая погода, что не могло не стать поводом для новых рекордов. Так, в минувший понедельник, 28 октября, в четырех населенных пунктах региона был перекрыт абсолютный суточный максимум температуры воздуха.

- Высокие температуры были зафиксированы в Кинель-Черкассах, Аглосе, Авангарде и Большой Глушице, - сообщили в Приволжском УГМС.

Температура воздуха в Кинель-Черкассах 28 октября составила 14,6 °С, что на 1,8°С больше, чем в 2006 году. В Аглосе зафиксировали ту же самую температуру. Там отклонение от предыдущего максимума температуры воздуха составило 0,4°С. Последний раз так тепло в Аглосе было в 2006 году. В Авангарде и Большой Глушице столбики термометров вчера поднялись до 17°С. В первом случае был побит рекорд 1949 года, а во втором — 1935 года.

ИСТОЧНИК KP.RU