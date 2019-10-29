«Лада» подписала нападающего из «Северстали»
Хоккейная «Лада» пополнилась нападающим из клуба КХЛ. В стан тольяттинцев перешел форвард «Северстали» Андрей Безозеров. Взамен череповецкий клуб получил денежную компенсацию, сообщает пресс-служба «автозаводцев».
- В сезоне 2019/20 Белозеров выступал за «Молот-Прикамье», с которым у «Северстали» заключен договор о сотрудничестве. В 19 матчах за пермский клуб Андрей набрал 11 (5+6) очков, - рассказали в «Ладе».
Белозеров воспитанник челябинского «Мечела». В прошлом сезоне он играли за усть-каменогорское «Торпедо», где в 56 матчах набрал 55 очков и занял второе место в списке снайперов и бомбардиров ВХЛ вслед за Александром Тимиревым из «Лады». В тольяттинском клубе новичок будет выступать под 93 номером.
ИСТОЧНИК KP.RU