«Лада» подписала нападающего из «Северстали»

СЕГОДНЯ 09:40 2019-10-29T09:40:43+03:00

В прошлом сезоне форвард играли за усть-каменогорское «Торпедо», где в 56 матчах набрал 55 очков. Фото: vk.com/hcseverstal.

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Хоккейная «Лада» пополнилась нападающим из клуба КХЛ. В стан тольяттинцев перешел форвард «Северстали» Андрей Безозеров. Взамен череповецкий клуб получил денежную компенсацию, сообщает пресс-служба «автозаводцев».

- В сезоне 2019/20 Белозеров выступал за «Молот-Прикамье», с которым у «Северстали» заключен договор о сотрудничестве. В 19 матчах за пермский клуб Андрей набрал 11 (5+6) очков, - рассказали в «Ладе».

Белозеров воспитанник челябинского «Мечела». В прошлом сезоне он играли за усть-каменогорское «Торпедо», где в 56 матчах набрал 55 очков и занял второе место в списке снайперов и бомбардиров ВХЛ вслед за Александром Тимиревым из «Лады». В тольяттинском клубе новичок будет выступать под 93 номером.

ИСТОЧНИК KP.RU