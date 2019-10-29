В Самаре вновь ищут подрядчика для разработки проекта реконструкции драмтеатра

СЕГОДНЯ 09:43 2019-10-29T09:48:31+03:00

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В Самаре вновь объявили торги по поиску подрядчика для разработки проекта реставрации здания академического театра драмы имени Максима Горького, которое находится на площади Чапаева, 1. На эти цели из областного бюджета планируют выделить 62,1 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Прежде чем разработать проект, подрядчику предстоит провести инженерно-геодезические, геологическое, экологические и археологические исследования территории. Также ему нужно будет выяснить причину прогиба несущих конструкций подземного гардероба, причину появления там грунтовых вод весной и осенью. Кроме того, подрядчик должен будет обследовать перекрытия в зрительской части, поскольку большинство из них пустотные и являются пожароопасными.

При реставрации здания планируется расширить подвальные помещения со стороны Театральной площади и соединить их с подземными гардеробными; восстановить исторические фасады; отремонтировать кровлю, перекрытия, интерьеры зрительного зала, вестибюля; при необходимости провести частичную планировку помещений; рассмотреть возможность устройства лифта для инвалидов; обновить освещение сцены и зала; правую и левую ложу-бенуар сократить на 22 места, а на балконе театра убрать три задних ряда сидений; установить в вестибюле стационарные рамки металлодетекторов, информационные стенды и табло.

Победителя торгов выберут в конце ноября. Выполнить все работы он должен до 20 января 2021 года. Напомним, этим летом уже искали подрядчика для разработки проекта реставрации здания. Тогда за это планировали заплатить более 104 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU