Ослепило солнце? В Тольятти на Ленинском проспекте столкнулись 9 автомобилей

СЕГОДНЯ 10:44 2019-10-29T10:45:59+03:00

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Утром во вторник, 29 октября, в Тольятти на Ленинском проспекте произошло массовое ДТП. Там столкнулись девять автомобилей.

- Водитель автомобиля Mitsubishi, двигаясь со стороны Степана Разина в направлении Жукова, врезался в несколько машин, стоящих на запрещающий сигнал светофора. Предположительно, его ослепило солнце, - пишет паблик «Происшествия Тольятти».

Иномарка «собрала» несколько отечественных легковушек, внедорожник, пикап. Больше всего повреждения получили Mitsubishi и джип. Предполагаемого виновника аварии госпитализировали в одну из городских больниц. На месте ДТП работали сотрудники полиции и МЧС. Детали случившегося сейчас устанавливаются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/740689" frameborder="0"></iframe> Массовое ДТП в Тольятти 29.10.2019.

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ИСТОЧНИК KP.RU