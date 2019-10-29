2019-10-29T10:45:59+03:00
Происшествия

Ослепило солнце? В Тольятти на Ленинском проспекте столкнулись 9 автомобилей

Предполагаемый виновник аварии уже установлен [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Происшествия ТольяттиФото: Происшествия ТольяттиФото: vk.com
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Утром во вторник, 29 октября, в Тольятти на Ленинском проспекте произошло массовое ДТП. Там столкнулись девять автомобилей.

- Водитель автомобиля Mitsubishi, двигаясь со стороны Степана Разина в направлении Жукова, врезался в несколько машин, стоящих на запрещающий сигнал светофора. Предположительно, его ослепило солнце, - пишет паблик «Происшествия Тольятти».

Иномарка «собрала» несколько отечественных легковушек, внедорожник, пикап. Больше всего повреждения получили Mitsubishi и джип. Предполагаемого виновника аварии госпитализировали в одну из городских больниц. На месте ДТП работали сотрудники полиции и МЧС. Детали случившегося сейчас устанавливаются.

Массовое ДТП в Тольятти 29.10.2019.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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