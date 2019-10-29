Ослепило солнце? В Тольятти на Ленинском проспекте столкнулись 9 автомобилей
Утром во вторник, 29 октября, в Тольятти на Ленинском проспекте произошло массовое ДТП. Там столкнулись девять автомобилей.
- Водитель автомобиля Mitsubishi, двигаясь со стороны Степана Разина в направлении Жукова, врезался в несколько машин, стоящих на запрещающий сигнал светофора. Предположительно, его ослепило солнце, - пишет паблик «Происшествия Тольятти».
Иномарка «собрала» несколько отечественных легковушек, внедорожник, пикап. Больше всего повреждения получили Mitsubishi и джип. Предполагаемого виновника аварии госпитализировали в одну из городских больниц. На месте ДТП работали сотрудники полиции и МЧС. Детали случившегося сейчас устанавливаются.
Массовое ДТП в Тольятти 29.10.2019.
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ИСТОЧНИК KP.RU