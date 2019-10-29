2019-10-29T11:02:37+03:00
Общество

Все заволокло паром: в Самаре на улице Мориса Тореза прорвало теплотрассу

Кипяток вышел на поверхность в районе пересечения улиц Аэродромной и Промышленности
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Игорь Кобец / Самара LifeФото: Игорь Кобец / Самара LifeФото: vk.com
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В Самаре во вторник, 29 октября, вновь произошла коммунальная неприятность — прорвало трубу с горячей водой. В итоге дорогу на пересечении улиц Аэродромной и Промышленности заволокло густым паром. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. Но, как выяснилось, утечка произошла совсем в другом месте — на улице Мориса Тореза.

- В районе дома № 125 по улице Мориса Тореза специалистами Предприятия тепловых сетей было выявлено повреждение теплосети диаметром 600 мм. Из-за перепада высот в данном районе города небольшая часть теплоносителя вышла на поверхность в районе пересечения улиц Аэродромной и Промышленности, - сообщили в пресс-службе администрации Самары.

Теплоэнергетики уже отключили участок трубы и огородили место повреждения. Сейчас жителей ближайших домов переводят на резервную схему подачи тепла. Сотрудники ПТС намерены завершить все ремонтные работы до конца сегодняшнего дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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