2019-10-29T11:30:59+03:00
Общество

Ешьте лук и чеснок: жителям Самарской области советуют укреплять иммунитет

Также сотрудники Роспотребнадзора призывают жителей делать прививки от гриппа
Анастасия ФИЛАТОВА
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Вирусы не дремлют, поэтому нужно вовремя от них защититьсяВирусы не дремлют, поэтому нужно вовремя от них защититьсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области продолжается вакцинация от гриппа. В этом году планируется привить около 50% населения региона. На данный момент защиту от вирусов «установили» 711 297 человек, в том числе 167 753 детей. В общей сложности это 22,3% населения.

- По стоянию на 24 октября в регион поступило 199 984 доз вакцины для детей и 708 080 доз вакцины для взрослых из федерального бюджета. На средства областного бюджета было закуплено 6000 доз вакцины для взрослого населения, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.

Как отмечают специалисты, прививка является одним из самых эффективных средств защиты от гриппа. Также свой иммунитет можно укрепить специальными препаратами и продуктами, содержащими витамин С (клюква, лимон). Кроме того, самарцам советуют добавлять в блюда больше чеснока и лука.

ИСТОЧНИК KP.RU

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