2019-10-29T11:31:29+03:00
Общество

В Самаре раскроют секреты работы с соцсетями и расскажут о конкурентном маркетинге

В городе пройдет конкурс лучших маркетинговых решений VOLGA BRAND 2019
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
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Прием заявок на конкурс закончится 1 ноября.Прием заявок на конкурс закончится 1 ноября.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре заканчивается прием заявок на конкурс лучших маркетинговых решений VOLGA BRAND 2019. Подать их можно до 1 ноября.

- VOLGA BRAND позволяет маркетологам и пиарщикам рассказать о своих успехах широкой аудитории, а также получить обратную связь профессионального сообщества и оценку от экспертов, - рассказали организаторы.

Поучаствовать в конкурсе могут все желающие: от малого бизнеса до крупных предприятий. Важно только, чтобы проект был реализован в период с 2012 по 2019 год. Участие бесплатное.

- Важен не масштаб, а качество исполнения проекта и его соответствие поставленным задачам, - уверены организаторы конкурса. - Именно поэтому победителем может оказаться как крупное агентство, так и маленький стартап. Конкурс собирает специалистов из Самары, Казани, Тольятти, Оренбурга, Уфы, Перми, Саратова и Кирова. Одна компания может подать заявку в 3 номинации с разными проектами.

Всего номинаций 8-мь. Это «Лучшее решение в сфере бренд-дизайна», «Лучшее решение в наружной и печатной рекламе», «Лучшее решение в видео-рекламе или радио-рекламе», «Лучшее решение в сфере событийного маркетинга», «Лучший интернет сайт», «Лучшая рекламная кампания в интернете», «Лучшая рекламная кампания в социальных сетях», «Лучшие рекламные сувениры и бизнес-подарки».

Церемония награждения пройдет 20 ноября в отеле «7 Avenue Hotel» (Ново-Садовая, 3), где перед гостями выступят финалисты с лучшими проектами. В этот день также выступят федеральные пиарщики и маркетологи, которые расскажут о работе с социальными сетями, о конкурентном маркетинге, а также дадут советы по идеям и продажам.

- Зарегистрироваться на конкурс очень просто! Что нужно сделать? Выбрать номинацию, заявить о своем желании участвовать на сайте VOLGA BRAND, заполнить заявку и отправить её по адресу start@volgabrend.ru, - уточнили организаторы.

На правах информационного партнерства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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