Самарцев приглашают сделать прививку от гриппа со скидкой

СЕГОДНЯ 11:38 2019-10-29T11:38:28+03:00

С 29 октября по 15 ноября в клинике действуют скидки

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В Самаре продолжается прививочная кампания. Еще не поздно сделать прививку от гриппа. В распоряжение клиник области уже поступили как отечественные, так и импортные вакцины. Так, в клинике «Призвание» активно используют вакцину «Инфлювак» производства Нидерланды.

Специально для тех, кто откладывал прививку на потом, в клинике «Призвание» сейчас действует привлекательная акция.

- С 29 октября по 15 ноября в нашей клинике действуют скидки на вакцинацию от гриппа вместе с осмотром педиатра или терапевта. Так, отечественная вакцина «Ультрикс» со скидкой в 30% обойдется в 840 рублей (вместо 1200 руб), а прививка нидерландской вакциной «Инфлювак» со скидкой 25% будет стоить 1050 рублей (старая цена - 1400 руб), - уточнили в клинике. - В стоимость уже входит тщательный осмотр врача перед вакцинацией для исключения противопоказаний.

Записаться на прививку от гриппа можно по телефону (846) 300-40-77 или на сайте.

Узнать подробнее об акции можно здесь.

Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.

ООО «Призвание» ЛО-63-01-005093, выдана Министерством здравоохранения Самарской области 16 мая 2019г.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU