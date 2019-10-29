2019-10-29T11:41:58+03:00
Общество

В Сызранском районе нашли артиллерийские снаряды времен Гражданской войны

На место выезжали саперы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: управление Росгвардии по Самарской областиФото: управление Росгвардии по Самарской области
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Недавно саперам из Тольятти пришлось выезжать с проверкой в Сызранский район. Там недалеко от поселка Ерик нашли подозрительные предметы.

- Прибывшая на место происшествия инженерно-техническая группа ОМОН обследовала находку и пришла к выводу, что это артиллерийские снаряды различного калибра времен Гражданской войны, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.

Все снаряды находились в состоянии сильной коррозии. Специалисты приняли решение уничтожить их. Это сделали прямо на месте обнаружения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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