В Сызранском районе нашли артиллерийские снаряды времен Гражданской войны
На место выезжали саперы
Фото: управление Росгвардии по Самарской области
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Недавно саперам из Тольятти пришлось выезжать с проверкой в Сызранский район. Там недалеко от поселка Ерик нашли подозрительные предметы.
- Прибывшая на место происшествия инженерно-техническая группа ОМОН обследовала находку и пришла к выводу, что это артиллерийские снаряды различного калибра времен Гражданской войны, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.
Все снаряды находились в состоянии сильной коррозии. Специалисты приняли решение уничтожить их. Это сделали прямо на месте обнаружения.
ИСТОЧНИК KP.RU