В Сызранском районе нашли артиллерийские снаряды времен Гражданской войны

СЕГОДНЯ 11:41 2019-10-29T11:41:58+03:00

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Недавно саперам из Тольятти пришлось выезжать с проверкой в Сызранский район. Там недалеко от поселка Ерик нашли подозрительные предметы.

- Прибывшая на место происшествия инженерно-техническая группа ОМОН обследовала находку и пришла к выводу, что это артиллерийские снаряды различного калибра времен Гражданской войны, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.

Все снаряды находились в состоянии сильной коррозии. Специалисты приняли решение уничтожить их. Это сделали прямо на месте обнаружения.

ИСТОЧНИК KP.RU