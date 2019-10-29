В Самаре главбуха детсада осудили за премию в 116 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:31 2019-10-29T12:31:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре суд вынес приговор главному бухгалтеру одного из детских садов. Женщину признали виновной в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- Установлено, что в 2018 году главный бухгалтер детсада получила более 116 тысяч рублей в качестве премии. При этом законных оснований у нее на это не было, - рассказали следователи.

Суд назначил женщине штраф. Ей придется заплатить в доход государства 110 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU