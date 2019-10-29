В Самаре главбуха детсада осудили за премию в 116 тысяч рублей
Женщину наказали штрафом
Женщину признали виновной в мошенничестве и служебном подлогеФото: Архив "КП"
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В Самаре суд вынес приговор главному бухгалтеру одного из детских садов. Женщину признали виновной в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.
- Установлено, что в 2018 году главный бухгалтер детсада получила более 116 тысяч рублей в качестве премии. При этом законных оснований у нее на это не было, - рассказали следователи.
Суд назначил женщине штраф. Ей придется заплатить в доход государства 110 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU