2019-10-29T12:31:19+03:00
Происшествия

В Самаре главбуха детсада осудили за премию в 116 тысяч рублей

Женщину наказали штрафом
Анастасия ФИЛАТОВА
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Женщину признали виновной в мошенничестве и служебном подлогеЖенщину признали виновной в мошенничестве и служебном подлогеФото: Архив "КП"
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В Самаре суд вынес приговор главному бухгалтеру одного из детских садов. Женщину признали виновной в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- Установлено, что в 2018 году главный бухгалтер детсада получила более 116 тысяч рублей в качестве премии. При этом законных оснований у нее на это не было, - рассказали следователи.

Суд назначил женщине штраф. Ей придется заплатить в доход государства 110 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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