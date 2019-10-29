В Самаре День народного единства 2019 отпразднуют забегом, флешмобом и концертом

СЕГОДНЯ 12:53 2019-10-29T12:53:51+03:00

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В следующий понедельник, 4 ноября, вся Россия будет отмечать День народного единства. Праздничные мероприятия запланированы и в Самаре. В этот день жителей и гостей города будут ждать легкоатлетический забег, художественный флешмоб и концерт.

- 4 ноября в 11:00 в Самаре на второй очереди набережной реки Волги, где находится бассейна ЦСК ВВС, пройдет торжественная акция «Мы — едины». Центральным событием праздника станет массовый забег «Самарская миля», - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Длина дистанции, которая будет пролегать по Волжскому проспекту, составит 1586 метров — это число ознаменовывает дату основания Самары. Забег стартует в 11:30 от Вилоновского спуска. Финиш — бассейн ЦСК ВВС. Также в день праздника все желающие смогут оставить свои пожелания и поздравления на огромной карте России.

Что касается концертной программы «Мы - Россия», то в ней примут участие творческие коллективы и солисты Самарской области. Гостем мероприятия станет баянист Дмитрий Храмков.

ИСТОЧНИК KP.RU