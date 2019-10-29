Студента года 2019 Самарской области объявят 5 ноября

СЕГОДНЯ 13:18 2019-10-29T13:18:43+03:00

В этом году церемония начнется в 17:30. Фото: vk.com/studentgoda63.

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Стала известна дата торжественной церемонии награждения победителей конкурса «Студент года 2019». Мероприятие пройдет 5 ноября в «МТЛ Арене» в Самаре. Начало – в 17:30. Ведущей церемонии станет телеведущая и участница команды КВН «Студия СОЮЗ» Елена Гущина, а главным музыкальным хедлайнером – певица Molly.

- В этом году конкурс бьет все рекорды. Впервые за 8 лет конкурс собрал 504 заявки от 78 образовательных организаций. В очном этапе приняло участие более 200 участников, а судейская коллегия составила 43 человека, каждый из которых является профессионалом в своем деле, - рассказал председатель организационного комитета «Студента года», замминистра образования и науки Самарской области Сергей Бурцев. - По итогам очного этапа было выбрано 57 номинантов, 10 из которых станут победителями номинаций, а гран-при конкурса получит лучший студент Самарской области.

Получить билеты на церемонию награждения студенты смогут, обратившись в отдел внеучебной работы своего образовательного учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU