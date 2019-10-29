2019-10-29T13:18:43+03:00
Общество

Студента года 2019 Самарской области объявят 5 ноября

Хедлайнером вечера станет певица Molly
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
В этом году церемония начнется в 17:30. Фото: vk.com/studentgoda63.В этом году церемония начнется в 17:30. Фото: vk.com/studentgoda63.
Изменить размер текста:

Стала известна дата торжественной церемонии награждения победителей конкурса «Студент года 2019». Мероприятие пройдет 5 ноября в «МТЛ Арене» в Самаре. Начало – в 17:30. Ведущей церемонии станет телеведущая и участница команды КВН «Студия СОЮЗ» Елена Гущина, а главным музыкальным хедлайнером – певица Molly.

- В этом году конкурс бьет все рекорды. Впервые за 8 лет конкурс собрал 504 заявки от 78 образовательных организаций. В очном этапе приняло участие более 200 участников, а судейская коллегия составила 43 человека, каждый из которых является профессионалом в своем деле, - рассказал председатель организационного комитета «Студента года», замминистра образования и науки Самарской области Сергей Бурцев. - По итогам очного этапа было выбрано 57 номинантов, 10 из которых станут победителями номинаций, а гран-при конкурса получит лучший студент Самарской области.

Получить билеты на церемонию награждения студенты смогут, обратившись в отдел внеучебной работы своего образовательного учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стала известна судьба пропавшего в свой день рождения 12-летнего школьника из Чапаевска
В Самаре арестовали первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги
В Самаре возле дорог установили ящики с песком для борьбы с гололедицей
«КуйбышевАзот» признали одним из самых экологически ответственных в России
В Самаре «разукрасили» стены 100-метрового элеватора на Хлебной площади
В Самаре светофоры на пересечении Ново-Вокзальной и Московского шоссе снабдили допсекциями
«Это будет день жестянщика»: горожане боятся, что первый снег в Самаре в 2019 году остановит движение на дорогах
Глава минЖКХ: взносы на капремонт в Самарской области могут увеличиться на 10%
Полицейские рассказали подробности стрельбы по школе в Новокуйбышевске
Чему удивляется Самара? Будь в курсе вместе с Дзен-каналом "Комсомолки"
В Тольятти «дорожный пристав» оставил 34 должников без автомобилей
Прокуратура требует заблокировать группу, для которой тольяттинские подростки снимают видео жестоких драк
АВТОВАЗ на два дня остановит выпуск автомобилей