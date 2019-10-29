Взял с полки и спрятал под жилетку: в Похвистнево средь бела дня похитили колбасу
В Похвистнево активизировались магазинные воришки. Они тащат товар с прилавков прямо среди бела дня, не стесняясь других посетителей.
Так, недавно в объектив камеры видеонаблюдения, установленной в одном из продуктовых магазинов города, попал некий мужчина, который покусился на колбасу. На ролике, который опубликовали в соцсетях, видно, как мужчина сначала положил колечко колбасы к себе в корзину, а потом коварно спрятал его под своей жилеткой. На этом криминальный посетитель торговой точки не остановился. Он взял с полки еще две палки колбасы и также убрал их под одежду. Видимо, мужчина надеялся, что никто не заметит его ухищрений с товаром, но камера все засняла в мельчайших подробностях.
Поймали ли мужчину, пока не известно. Интернет-пользователи по-разному отнеслись к его поступку. Кто-то его осудил, а кто-то даже пожалел. По мнению некоторых жителей Похвистнево, мужчина пошел на преступление не из-за хорошей жизни.
Похищение колбасы из магазина в Похвистнево.
ИСТОЧНИК KP.RU