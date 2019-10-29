Взял с полки и спрятал под жилетку: в Похвистнево средь бела дня похитили колбасу

СЕГОДНЯ 13:22 2019-10-29T13:22:31+03:00

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В Похвистнево активизировались магазинные воришки. Они тащат товар с прилавков прямо среди бела дня, не стесняясь других посетителей.

Так, недавно в объектив камеры видеонаблюдения, установленной в одном из продуктовых магазинов города, попал некий мужчина, который покусился на колбасу. На ролике, который опубликовали в соцсетях, видно, как мужчина сначала положил колечко колбасы к себе в корзину, а потом коварно спрятал его под своей жилеткой. На этом криминальный посетитель торговой точки не остановился. Он взял с полки еще две палки колбасы и также убрал их под одежду. Видимо, мужчина надеялся, что никто не заметит его ухищрений с товаром, но камера все засняла в мельчайших подробностях.

Поймали ли мужчину, пока не известно. Интернет-пользователи по-разному отнеслись к его поступку. Кто-то его осудил, а кто-то даже пожалел. По мнению некоторых жителей Похвистнево, мужчина пошел на преступление не из-за хорошей жизни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/740732" frameborder="0"></iframe> Похищение колбасы из магазина в Похвистнево.

ИСТОЧНИК KP.RU