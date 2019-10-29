Ольгу Гальцову переназначили на пост омбудсмена Самарской области

СЕГОДНЯ 13:41 2019-10-29T13:42:27+03:00

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Депутаты Самарской губернской думы во вторник, 29 октября, поддержали кандидатуру Ольги Гальцовой на пост уполномоченного по правам человека в регионе. Она будет занимать эту должность еще пять лет.

За Ольгу Гальцову, чью кандидатуру ранее поддержала омбудсмен РФ Татьяна Москалькова, проголосовали 38 депутатов, против были 5 человек. Она поблагодарила их за оказанную поддержку и пообещала, что она и ее сотрудники будут и дальше трудиться на благо людей.

Напомним, что Ольга Гальцова заняла пост уполномоченного по правам человека в Самарской области в июле 2014 года. До этого она была депутатом Государственной думы РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU