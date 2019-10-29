2019-10-29T13:42:27+03:00
Общество

Ольгу Гальцову переназначили на пост омбудсмена Самарской области

Депутаты поддержали ее кандидатуру
Анастасия ФИЛАТОВА
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Ольга Гальцова трудится на посту омбудсмена с 2014 годаОльга Гальцова трудится на посту омбудсмена с 2014 года
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Депутаты Самарской губернской думы во вторник, 29 октября, поддержали кандидатуру Ольги Гальцовой на пост уполномоченного по правам человека в регионе. Она будет занимать эту должность еще пять лет.

За Ольгу Гальцову, чью кандидатуру ранее поддержала омбудсмен РФ Татьяна Москалькова, проголосовали 38 депутатов, против были 5 человек. Она поблагодарила их за оказанную поддержку и пообещала, что она и ее сотрудники будут и дальше трудиться на благо людей.

Напомним, что Ольга Гальцова заняла пост уполномоченного по правам человека в Самарской области в июле 2014 года. До этого она была депутатом Государственной думы РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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