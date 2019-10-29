2019-10-29T14:08:36+03:00
Общество

В Самарской области с начала года подхватили мышиную лихорадку 519 человек

Как правило, этим заболеванием страдают дачники и любители прогулок по лесу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Переносчиком заболевания является рыжая полевкаПереносчиком заболевания является рыжая полевка
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В Самарской области на заседании в правительстве обсудили ситуацию с заболеваемостью геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, которая также называется мышиной лихорадкой. Как отмечают специалисты, наиболее активные очаги этой инфекции занимают 60% территории региона. Сюда относятся Самарская Лука, Жигулевск, Клявлинский, Похвистневский, Красноярский, Шенталинский, Камышлинский и Кинель-Черкасские районы. Также в этот список недавно попала и Самара.

- Основными переносчиками инфекции являются грызуны, в частности, рыжая полевка. Только за 9 месяцев этого года в регионе было зарегистрировано 519 случаев заболевания мышиной лихорадкой, - рассказала руководитель управления Роспотребнадора по Самарской области Светлана Архипова.

Специалисты отмечают, что люди могут подхватить эту инфекцию при вдыхании высохших испражнений грызунов, при контакте с травой или сеном, где обитают мыши. Также заразиться можно через продукты или руки, загрязненные выделениями грызунов. Жителям региона напоминают о необходимости соблюдения правил гигиены после посещения лесов, а также после работ на дачах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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