"Дадим оценку работе органов профилактики": прокуратура продолжает разбираться с избитым в Самаре школьником
Самарская прокуратура продолжает держать на контроле расследование дела с избитым в школе пятиклассником. Подробно эту историю рассказывала "КП-Самара". Вместе с руководителем "Родительского комитета" региона мы разбирали ее на радио 98,2 FM.
Органы правопорядка еще не готовы дать окончательную оценку случившемуся. Расследование проводится прямо сейчас отделом полиции №3. Сотрудники прокуратуры ход расследования контролируют. Также здесь подтвердили, что ученик пятого класса получил от 10-классника повреждения.
- Школьник госпитализирован в ГБУЗ Самарскую областную клиническую больницу им. В.Д. Середавина. Также организована проверка, которая позволит дать оценку действия органов профилактики. Ведь именно на них возложено в том числе предупреждение и пресечение правонарушений среди несовершеннолетних, - сообщили в городской прокуратуре.
Что делать, если ребенка избили в школе, а ее руководство вместо помощи ушло в оборону?
Также родители из школы №166 рассказали, что сейчас среди них распространяют заявление, в котором просят подписаться против увольнения директора школы. В департаменте образования Самары пока не готовы комментировать ни эту информацию, ни свое отношение к работе директора.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«С нас собирают подписи, чтобы директора не уволили»: что говорят самарцы о случае с избитым в школе ребенком
Случай с конфликтом пятиклассника и десятиклассника вызвал бурные обсуждения на сайте и в соцсетях, а в самой школе, по рассказам родителей, собирают подписи, чтобы из-за драки не уволили директора (подробности)
«У ребенка кровь фонтаном, а его отправили на урок!»: в Самаре в школе жестоко избили пятиклассника
Мама мальчишки утверждает, что его избили старшеклассники, а учителя даже не позвонили ей (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU