2019-10-29T14:24:55+03:00
Общество

"Дадим оценку работе органов профилактики": прокуратура продолжает разбираться с избитым в Самаре школьником

В школе не прекращают обсуждать ситуацию и боятся, что из-за драки школьников могут лишиться постов руководители учебного заведения
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В полиции сейчас разбираются в ЧПВ полиции сейчас разбираются в ЧПФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самарская прокуратура продолжает держать на контроле расследование дела с избитым в школе пятиклассником. Подробно эту историю рассказывала "КП-Самара". Вместе с руководителем "Родительского комитета" региона мы разбирали ее на радио 98,2 FM.

Органы правопорядка еще не готовы дать окончательную оценку случившемуся. Расследование проводится прямо сейчас отделом полиции №3. Сотрудники прокуратуры ход расследования контролируют. Также здесь подтвердили, что ученик пятого класса получил от 10-классника повреждения.

- Школьник госпитализирован в ГБУЗ Самарскую областную клиническую больницу им. В.Д. Середавина. Также организована проверка, которая позволит дать оценку действия органов профилактики. Ведь именно на них возложено в том числе предупреждение и пресечение правонарушений среди несовершеннолетних, - сообщили в городской прокуратуре.

Что делать, если ребенка избили в школе, а ее руководство вместо помощи ушло в оборону?

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Также родители из школы №166 рассказали, что сейчас среди них распространяют заявление, в котором просят подписаться против увольнения директора школы. В департаменте образования Самары пока не готовы комментировать ни эту информацию, ни свое отношение к работе директора.

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Случай с конфликтом пятиклассника и десятиклассника вызвал бурные обсуждения на сайте и в соцсетях, а в самой школе, по рассказам родителей, собирают подписи, чтобы из-за драки не уволили директора (подробности)

«У ребенка кровь фонтаном, а его отправили на урок!»: в Самаре в школе жестоко избили пятиклассника

Мама мальчишки утверждает, что его избили старшеклассники, а учителя даже не позвонили ей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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