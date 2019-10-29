2019-10-29T14:31:52+03:00
Авто

АВТОВАЗ на два дня остановит выпуск автомобилей

Работникам пообещали компенсировать время простоя
Анастасия ФИЛАТОВА
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На заводе решили провести инвентаризациюНа заводе решили провести инвентаризациюФото: АвтоВАЗ
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Тольяттинский АВТОВАЗ временно приостановит свою работу. Режим простоя вводится на два дня — 31 октября и 1 ноября. Об этом говорится в приказе, размещенном в группе «Рабочие АВТОВАЗа».

- Ограничения коснутся работников, занятых выпуском автомобилей. Время простоя будет компенсировано в размере 2/3 средней заработной платы работника в соответствии с ТК РФ, - говорится в документе.

Также отмечается, что сотрудники, которые занимаются производством запчастей, инвентаризацией и другими неотложными работами, продолжат трудиться в обычном режиме. Как сообщили представители АВТОВАЗа, автосборочные линии будут приостановлены для проведения инвентаризации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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