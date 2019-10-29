Прокуратура требует заблокировать группу, для которой тольяттинские подростки снимают видео жестоких драк

СЕГОДНЯ 14:32 2019-10-29T14:32:21+03:00

На видел подростки дерутся как один на один, так и устраивают массовые "баталии"

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Прокурор Комсомольского района Тольятти Ярослав Смирнов направил в Роскомнадзор информацию о необходимости блокировки группы в соцсетях, которая пропагандирует и оправдывает насилие.

Речь идет о сообществе, которое создали тольяттинские подростки. Его девиз - «Кто не с нами, тот под нами». Туда девочки выкладывают фотографии эротического содержания, а мальчики - видеозаписи драк.

Судя по составу участников группы и информации со страничек ее администраторов, средний возраст подписчиков - 14-16 лет.

О группе случайно узнали взрослые, после чего было написано заявление в прокуратуру. Проверку начало не только надзорное ведомство, но и полиция. Удастся ли установить личности избитых на видео подростков, пока не ясно.

ИСТОЧНИК KP.RU