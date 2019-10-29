В Тольятти «дорожный пристав» оставил 34 должников без автомобилей

СЕГОДНЯ 14:50 2019-10-29T14:50:41+03:00

Все машины отправили на штрафстоянки

Изменить размер текста: A A

На дорогах Самарской области продолжаются рейды по должникам. Недавно злостных неплательщиков искали среди автомобилистов Тольятти.

- В рамках второго рейда с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав» в Тольятти было арестовано 34 автомобиля должников. Их отправили на штрафстоянку, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Те должники, которые на момент проверки оказались при деньгах, сразу же погасили свои задолженности. В общей сложности приставы собрали с них 1,99 млн рублей. Как отмечают в ведомстве, подобные рейды будут проводиться в регионе на постоянной основе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самаре «дорожный пристав» за один день забрал у должников 27 машин

Также с автомобилистов, которые просрочили те или иные платежи, «собрали» 1,2 млн рублей (подробности)

"Дорожный пристав" и ГИБДД оставили без машин 50 жителей Самары

Автомобили отправили на штрафстоянки и вернут владельцам после погашения долгов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU