2019-10-29T14:50:41+03:00
Общество

В Тольятти «дорожный пристав» оставил 34 должников без автомобилей

Все машины отправили на штрафстоянки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: УФССП по Самарской областиФото: УФССП по Самарской области
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На дорогах Самарской области продолжаются рейды по должникам. Недавно злостных неплательщиков искали среди автомобилистов Тольятти.

- В рамках второго рейда с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав» в Тольятти было арестовано 34 автомобиля должников. Их отправили на штрафстоянку, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Те должники, которые на момент проверки оказались при деньгах, сразу же погасили свои задолженности. В общей сложности приставы собрали с них 1,99 млн рублей. Как отмечают в ведомстве, подобные рейды будут проводиться в регионе на постоянной основе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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