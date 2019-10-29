Чему удивляется Самара? Будь в курсе вместе с Дзен-каналом "Комсомолки"

СЕГОДНЯ 14:52 2019-10-29T14:52:16+03:00

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Каждый день тысячи читателей заходят на канал самарской "Комсомолки" в Яндекс-дзен, чтобы не пропустить самые главные события, которые будет обсуждать весь город. Истории удивительных побед и преодолений, люди, судьба которых удивляет даже тех, кто уже видел в жизни все. Кто повесил ковер на Доме печати, как Миодраг Божович будет выводить "Крылья" в середину турнирной таблицы, куда пропали влюбленные подростки из Самары и Турции. Где рискуют жизнью самарские школьники, добираясь в храм знаний? Отберут ли детей у отца, который учит их иностранным языкам, а вот телевизор смотреть не дает?

Журналисты "КП-Самара" каждый день добывают самые эксклюзивные поводы, узнают самые важные подробности о каждом событии, достают комментарии VIP-персон. И все это для того, чтобы каждый наш читатель был в курсе жизни города.

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ИСТОЧНИК KP.RU