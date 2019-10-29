2019-10-29T15:10:35+03:00
Общество

Глава минЖКХ: взносы на капремонт в Самарской области могут увеличиться на 10%

Об этом Сергей Марков заявил на заседании в губернской думе
Анастасия ФИЛАТОВА
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Взносы на капремонт в регионе могут увеличитьсяВзносы на капремонт в регионе могут увеличитьсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области могут увеличить взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов. Об этом во вторник, 29 октября, сообщил министр энергетики и ЖКХ региона Сергей Марков на заседании в губернской думе.

- Мы получили расчет центра ценообразования по методике изменения взноса по капремонту. Сейчас он находится на рассмотрении в правительстве Самарской области, - отметил чиновник.

Одной из причин роста взноса на капремонт Сергей Марков назвал инфляцию, которая, по его словам, «съедает» все сметные расценки подрядчиков. Он добавил, что рост взносов возможен не более, чем на 10%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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