2019-10-29T15:40:49+03:00
Общество

«Это будет день жестянщика»: горожане боятся, что первый снег в Самаре в 2019 году остановит движение на дорогах

Первый снег в Самаре в 2019 году грозит парализовать движение транспорта на дорогах
Анастасия ФИЛАТОВА
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Синоптики прогнозируют мокрый снег в Самаре 30 и 31 октябряСиноптики прогнозируют мокрый снег в Самаре 30 и 31 октябряФото: Соцсети
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В Самару на этой неделе нагрянет первый снег. Он ожидается 30 и 31 октября. По прогнозам синоптиков, снег будет мокрым и его будет сопровождать дождь, поэтому, скорее всего, он надолго не задержится. Однако горожане уже готовятся к многочисленным авариям на дорогах — переобуться-то успели далеко не все автомобилисты.

- Это будет настоящий день жестянщика! Из-за снега город парализует полностью!

- И вроде хочется снега уже, но как-то страшно. Как всегда, на дорогах пробки ужасные будут.

- Многие еще «не переобулись». А как снег выпадет, так сразу все вспомнят резко, что надо резину менять. Ведь нельзя же заранее прогноз погоды узнать и позаботиться об этом, - пишут в соцсетях горожане.

По данным Приволжского УГМС, мокрый снег с дождем нагрянут в Самарскую область в ночь на среду, 30 октября. Они пройдут по региону лишь местами. Днем также ожидаются небольшие осадки. В четверг, 31 октября, мокрый снег может немного усилиться. Также будет дуть порывистый ветер: 15-18 м/с. Температура воздуха будет держаться в пределах -1...+4 °C. Отметим, что в этом году снег уже выпадал — в сентябре, но заметить его и запечатлеть на фото успели далеко не все.

ИСТОЧНИК KP.RU

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