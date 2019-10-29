В Самаре светофоры на пересечении Ново-Вокзальной и Московского шоссе снабдили допсекциями

СЕГОДНЯ 15:51 2019-10-29T15:51:13+03:00

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В Самаре обновили светофор на пересечении улицы Ново-Вокзальной и Московского шоссе. Там установили дополнительную секцию для поворота.

- По указанию АСАДО и регионального минтранса установлены дополнительные секции светофоров по улице Ново-Вокзальной. Пока они работают в тестовом режиме, - сообщили в твиттере представители «Дорсигнала».

Как отмечают в компании, в дальнейшем будет введена отдельная фаза для поворота. Подобная сейчас работает на пересечении Московского шоссе и улицы Революционной.

ИСТОЧНИК KP.RU