В Самаре «разукрасили» стены 100-метрового элеватора на Хлебной площади

СЕГОДНЯ 16:18 2019-10-29T16:18:05+03:00

Так мог бы выглядеть элеватор, если его разукрасить / Фото: StrelkaHall

Уличные художники и волонтеры представили, как можно было бы преобразить здание

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В Самаре волонтеры и уличные художники предложили превратить элеватор на Хлебной площади в арт-объект. Они пофантазировали на тему того, как бы выглядело 100-метровое здание, если бы его разукрасили. Получилось ярко и интересно.

- В 2017 году в этом месте был проведен фестиваль «Место» с техническим открытием проекта «Elevator». Дальнейшая судьба зданий Мукомольного завода № 1 и элеватора в творческом направлении пока не известна, поэтому мы предались мечтам о превращении серо-белых стен в современный арт-объект, - сообщается в группе StrelkaHall.

«Разукрасили» элеватор волонтер Екатерина Курганова и уличный художник Арт Абстрактов. В качестве одного варианта предлагается украсить стены здания узором «зебра», во втором же случае — яркими абстрактными формами.

ИСТОЧНИК KP.RU