В Самаре «разукрасили» стены 100-метрового элеватора на Хлебной площади
В Самаре волонтеры и уличные художники предложили превратить элеватор на Хлебной площади в арт-объект. Они пофантазировали на тему того, как бы выглядело 100-метровое здание, если бы его разукрасили. Получилось ярко и интересно.
- В 2017 году в этом месте был проведен фестиваль «Место» с техническим открытием проекта «Elevator». Дальнейшая судьба зданий Мукомольного завода № 1 и элеватора в творческом направлении пока не известна, поэтому мы предались мечтам о превращении серо-белых стен в современный арт-объект, - сообщается в группе StrelkaHall.
«Разукрасили» элеватор волонтер Екатерина Курганова и уличный художник Арт Абстрактов. В качестве одного варианта предлагается украсить стены здания узором «зебра», во втором же случае — яркими абстрактными формами.
ИСТОЧНИК KP.RU