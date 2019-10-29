2019-10-29T16:22:48+03:00
Общество

«КуйбышевАзот» признали одним из самых экологически ответственных в России

Предприятие стало победителем XV Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России – 2019» в номинации «За экологическую ответственность»
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Награду представители «КуйбышевАзот» получили в номинации «За экологическую ответственность».Награду представители «КуйбышевАзот» получили в номинации «За экологическую ответственность».
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Тольяттинское предприятие стало одним из лидеров природоохранной деятельности в России в 2019 году. Награду представители «КуйбышевАзот» получили в номинации «За экологическую ответственность».

- Для нашего коллектива такая высокая оценка имеет особое значение, так как работа по защите окружающей среды ведется на постоянной основе и является одним из главных элементов стратегии развития ПАО «КуйбышевАзот». Это большой объем работы: внедрение малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий, модернизация оборудования и реконструкция действующих производств, - рассказали на предприятии.

Проект строительства очистных сооружений ливневых стоков Северного промышленного узла г.о. Тольятти уже включен в федеральную программу «Чистая Волга».

ПАО «КуйбышевАзот» участвует в приобретении передвижной экологической лаборатории для комплексного определения состава атмосферного воздуха в г.о. Тольятти, а также финансировании исследований качественного состава атмосферного воздуха.

Только за последние пять лет в производственное развитие и обновление оборудования было инвестировано 44,3 млрд рублей. В 2019 году на эти цели будет направлено более 10 млрд рублей. В каждом проекте, который реализуется на «КуйбышевАзоте», учитывается экологическая составляющую.

Результаты этой деятельности заметны: за 2000-2018 годы при росте объемов товарной продукции в 2,4 раза на «КуйбышевАзот» объемы химзагрязненных стоков снизились в 1,7 раза, удельных выбросов, потребления электроэнергии на тонну продукции и речной воды - в 1,8 раза, а также теплоэнергии - в 1,6 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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